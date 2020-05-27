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محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

تعرف على موعد صلاة العشاء اليوم 27 مايو 2020 في محافظات مصر

الأربعاء 27/مايو/2020 - 05:38 م
صلاة
صلاة
وسام عطية
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يقدم «الدستور» لكم موعد صلاة العشاء اليوم الموافق 27 مايو 2020 في محافظات مصر، اليوم الأربعاء.

ويدخل توقيت صلاة العشاء بمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى طلوع الفجر، فعن عائشة بنت أبي بكر قالت: «كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» رواه البخاري.

وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا.

موعد صلاة العشاء اليوم في محافظات مصر

صلاة العِشاء 8:20 م
الإسكندرية
صلاة العِشاء 8:30 م
المنصورة
صلاة العِشاء 8:23 م
أسوان
صلاة العِشاء 8:30 م
طنطا
صلاة العِشاء 18:24 م
قنا
صلاة العِشاء 8:01 م
الإسماعيلية
صلاة العِشاء 8:18 م
شرم الشيخ
صلاة العِشاء 8:00 م

تعرف علي مواعيد الصلاه المختلفة في محافظات مصر:-

مواقيت الصلاة في القاهرة:-
الفجْر 3:13 ص
الشروق 4:56 ص
الظُّهْر 11:52 ص
العَصر 3:29 م
المَغرب 6:49 م
العِشاء 8:20 م

مواقيت الصلاة في الأسكندرية:-
الفجْر 3:14 ص
الشروق 4:59 ص
الظُّهْر 11:58 ص
العَصر 3:37 م
المَغرب 6:57 م
العِشاء 8:30 م

مواقيت الصلاة في طنطا:-
الفجْر 3:11 ص
الشروق 4:55 ص
الظُّهْر 11:53 ص
العَصر 3:31 م
المَغرب 6:52 م
العِشاء 8:24 م

مواقيت الصلاة في اسيوط:-
الفجْر 3:25 ص
الشروق 5:03 ص
الظُّهْر 11:54 ص
العَصر 3:24 م
المَغرب 6:45 م
العِشاء 8:12 م

مواقيت الصلاة في أسوان:-
الفجْر 4:03 ص
الشروق 5:37 ص
الظُّهْر 12:22 م
العَصر 3:43 م
المَغرب 7:06 م
العِشاء 8:30 م

مواقيت الصلاة في بني سويف:-
الفجْر 3:17 ص
الشروق 4:58 ص
الظُّهْر 11:53 ص
العَصر 3:27 م
المَغرب 6:48 م
العِشاء 8:17 م

مواقيت الصلاة في دمياط:-
الفجْر 3:05 ص
الشروق 4:50 ص
الظُّهْر 11:50 ص
العَصر 3:29 م
المَغرب 6:50 م
العِشاء 8:23 م

مواقيت الصلاة في الفيوم:-
الفجْر 3:18 ص
الشروق 4:59 ص
الظُّهْر 11:54 ص
العَصر 3:29 م
لمَغرب 6:49 م
العِشاء 8:19 م

مواقيت الصلاة في إسماعيلية:-
الشروق 4:50 ص
الظُّهْر 11:48 ص
العَصر 3:26 م
المَغرب 6:46 م
العِشاء 8:18 م

مواقيت الصلاة في الغربية:-
الفجْر 3:10 ص
الشروق 4:54 ص
الظُّهْر 11:53 ص
العَصر 3:31 م
المَغرب 6:51 م
العِشاء 8:24 م

مواقيت الصلاة في بور سعيد:-
الفجْر 3:04 ص
الشروق 4:49 ص
الظُّهْر 11:48 ص
العَصر 3:27 م
المَغرب 6:47 م
العِشاء 8:20 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:-
الفجْر 3:09 ص
الشروق 4:48 ص
لظُّهْر 11:40 ص
العَصر 3:11 م
المَغرب 6:32 م
العِشاء 8:00 م

موعد صلاة العشاء اليوم


مواقيت الصلاة في الأقصر:-
الفجْر 3:23 ص
الشروق 4:59 ص
الظُّهْر 11:47 ص
العَصر 3:12 م
المَغرب 6:34 م
العِشاء 7:59 م

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مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:-
الفجْر 3:24 ص
الشروق 5:09 ص
الظُّهْر 12:08 م
العَصر 3:48 م
المَغرب 7:08 م
العِشاء 8:41 م

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