تعرف على موعد صلاة العشاء اليوم 27 مايو 2020 في محافظات مصر

موعد صلاة العشاء اليوم في محافظات مصر

صلاة العِشاء 8:20 م

الإسكندرية

صلاة العِشاء 8:30 م

المنصورة

صلاة العِشاء 8:23 م

أسوان

صلاة العِشاء 8:30 م

طنطا

صلاة العِشاء 18:24 م

قنا

صلاة العِشاء 8:01 م

الإسماعيلية

صلاة العِشاء 8:18 م

شرم الشيخ

صلاة العِشاء 8:00 م



تعرف علي مواعيد الصلاه المختلفة في محافظات مصر:-



مواقيت الصلاة في القاهرة:-

الفجْر 3:13 ص

الشروق 4:56 ص

الظُّهْر 11:52 ص

العَصر 3:29 م

المَغرب 6:49 م

العِشاء 8:20 م



مواقيت الصلاة في الأسكندرية:-

الفجْر 3:14 ص

الشروق 4:59 ص

الظُّهْر 11:58 ص

العَصر 3:37 م

المَغرب 6:57 م

العِشاء 8:30 م



مواقيت الصلاة في طنطا:-

الفجْر 3:11 ص

الشروق 4:55 ص

الظُّهْر 11:53 ص

العَصر 3:31 م

المَغرب 6:52 م

العِشاء 8:24 م



مواقيت الصلاة في اسيوط:-

الفجْر 3:25 ص

الشروق 5:03 ص

الظُّهْر 11:54 ص

العَصر 3:24 م

المَغرب 6:45 م

العِشاء 8:12 م



مواقيت الصلاة في أسوان:-

الفجْر 4:03 ص

الشروق 5:37 ص

الظُّهْر 12:22 م

العَصر 3:43 م

المَغرب 7:06 م

العِشاء 8:30 م



مواقيت الصلاة في بني سويف:-

الفجْر 3:17 ص

الشروق 4:58 ص

الظُّهْر 11:53 ص

العَصر 3:27 م

المَغرب 6:48 م

العِشاء 8:17 م



مواقيت الصلاة في دمياط:-

الفجْر 3:05 ص

الشروق 4:50 ص

الظُّهْر 11:50 ص

العَصر 3:29 م

المَغرب 6:50 م

العِشاء 8:23 م



مواقيت الصلاة في الفيوم:-

الفجْر 3:18 ص

الشروق 4:59 ص

الظُّهْر 11:54 ص

العَصر 3:29 م

لمَغرب 6:49 م

العِشاء 8:19 م



مواقيت الصلاة في إسماعيلية:-

الشروق 4:50 ص

الظُّهْر 11:48 ص

العَصر 3:26 م

المَغرب 6:46 م

العِشاء 8:18 م



مواقيت الصلاة في الغربية:-

الفجْر 3:10 ص

الشروق 4:54 ص

الظُّهْر 11:53 ص

العَصر 3:31 م

المَغرب 6:51 م

العِشاء 8:24 م



مواقيت الصلاة في بور سعيد:-

الفجْر 3:04 ص

الشروق 4:49 ص

الظُّهْر 11:48 ص

العَصر 3:27 م

المَغرب 6:47 م

العِشاء 8:20 م



مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:-

الفجْر 3:09 ص

الشروق 4:48 ص

لظُّهْر 11:40 ص

العَصر 3:11 م

المَغرب 6:32 م

العِشاء 8:00 م



موعد صلاة العشاء اليوم



مواقيت الصلاة في الأقصر:-

الفجْر 3:23 ص

الشروق 4:59 ص

الظُّهْر 11:47 ص

العَصر 3:12 م

المَغرب 6:34 م

العِشاء 7:59 م



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مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:-

الفجْر 3:24 ص

الشروق 5:09 ص

الظُّهْر 12:08 م

العَصر 3:48 م

المَغرب 7:08 م

العِشاء 8:41 م



يقدم «الدستور» لكم، اليوم الأربعاء.ويدخلبمغيب الشفق الأحمر ويمتد إلى طلوع الفجر، فعن عائشة بنت أبي بكر قالت: «كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» رواه البخاري.وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا.