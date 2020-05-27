رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يثمّن دور الأطقم الطبية خلال أزمة كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:19 م
أمين مسعود
أمين مسعود
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
وجه أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، تحية قلبية لجيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وجميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية لنجاحهم الكبير ليس فى مواجهة فيروس كورونا، فقط، لكن أيضًا، لكشفهم عن المخطط الشيطانى الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية الذى كان يستهدف ضرب النظام الطبي في مصر، من خلال تحريض الأطقم الطبية على الاستقالة.

وقال مسعود، في بيان الأربعاء، إن المتابع لمنشورات السوشيال خلال الفترة الماضية، وكذلك مضمون المحتوى الذي يبث عبر قنوات الجماعة الإرهابية ومواقعها المعادية الذى يبث سمومه من قطر وتركيا سيلاحظ وجود مخطط لضرب استقرار المنظومة الطبية، مؤكدًا أن جيش مصر الأبيض كان على مستوى المسئولية ولم يعط أى اهتمام لمثل هذه الاعمال الشيطانية.

وقال إن اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية أصيبت بالهوس والجنون بعد فشل مخططاتهم التى روجوا لها بأموال طائلة لتحريض الأطباء على الاستقالة، مؤكدًا أن صقور وبواسل الجيش الأبيض المصرى أكدوا للعالم كله أنهم لا يقلون أهمية عن أبطال الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً لمصر وشعبها.

موضوعات متعلقة

السعودية: مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار بعسير

القبض على «فتاة التيك توك» منة عبدالعزيز

انتهاء أعمال ردم نفق العروبة بعد إنشائه بـ40 عامًا

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

14 وفاة و1815 إصابة بكورونا في السعودية

تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي.. تستجيب للعلاج

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

«المالية» تكشف تفاصيل إصلاح هيكل الأجور

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

«بتشوه سمعتي».. كواليس أشهر معركة بين مصطفى أمين وفاتن حمامة

حكاية فيلم لفاتن حمامة تم تصويره فى بيت الأبنودى

حكاية إشاعة حب بين فاتن حمامة وسعيد مرزوق

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

نجم الساعة

انخفاض أسعار الذهب في منتصف التعاملات

الصحة

5 حقائق تجهلها النساء عن الدورة الشهرية

دراسة أسترالية تكشف أسباب مهاجمة كورونا لمرضى الضغط والسكري

تلوث الهواء يعود للارتفاع بالصين بعد رفع إجراءات الإغلاق

ما الأعضاء التي يجب فحصها بعد الشفاء من كورونا؟

منوعات

بولندا تسمح بالتجمعات حتى 150 شخصًا

إصابة وفقدان 4 أشخاص بسبب الطقس السيئ بالصين

الهند تكثف جهودها لمكافحة أسراب الجراد المدمرة

مفقودان منذ 18 يومًا.. العثور على متنزهين فى نيوزيلندا

مقالات الرأي
د. منى حلمى
89 عامًا على ميلاد فاتنة القلوب والعقول "فاتن حمامة"
ثروت الخرباوي
الخطر القادم
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
المزيد

الثقافة

فريق إيطالي عربي يعيد إنتاج ترجمة «الكوميديا الإلهية»

«صلاة الجسد» أحدث إبداعات الروائي السوداني ساكن بركة

«أسماء فقط» رواية جديدة لـ خلود البدري عن دار النخبة

«في ذكراها الـ89».. فاتن حمامة «سنّيدة» لـ تحية كاريوكا