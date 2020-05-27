برلماني يثمّن دور الأطقم الطبية خلال أزمة كورونا

وجه أمين مسعود، عضو مجلس النواب، عضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالعاصمة، تحية قلبية لجيش مصر الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض وجميع المنتمين للمنظومة الصحية المصرية لنجاحهم الكبير ليس فى مواجهة فيروس كورونا، فقط، لكن أيضًا، لكشفهم عن المخطط الشيطانى الخبيث لجماعة الإخوان الإرهابية الذى كان يستهدف ضرب النظام الطبي في مصر، من خلال تحريض الأطقم الطبية على الاستقالة.وقال مسعود، في بيان الأربعاء، إن المتابع لمنشورات السوشيال خلال الفترة الماضية، وكذلك مضمون المحتوى الذي يبث عبر قنوات الجماعة الإرهابية ومواقعها المعادية الذى يبث سمومه من قطر وتركيا سيلاحظ وجود مخطط لضرب استقرار المنظومة الطبية، مؤكدًا أن جيش مصر الأبيض كان على مستوى المسئولية ولم يعط أى اهتمام لمثل هذه الاعمال الشيطانية.وقال إن اللجان الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية أصيبت بالهوس والجنون بعد فشل مخططاتهم التى روجوا لها بأموال طائلة لتحريض الأطباء على الاستقالة، مؤكدًا أن صقور وبواسل الجيش الأبيض المصرى أكدوا للعالم كله أنهم لا يقلون أهمية عن أبطال الجيش والشرطة الذين يقدمون أرواحهم فداءً لمصر وشعبها.