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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن الاقتصادي يضبط 12519 قضية خلال 48 ساعة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 01:10 م
الأمن
الأمن
مريم جبل - عمرو المزيدي
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شن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات مُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات خلال 48 ساعة، عن تمكن شرطة النقل والمواصلات من ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات نتج عنها ضبط 735 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

وأسفرت جهود شرطة التموين عن ضبط 1881 قضية تموينية متنوعة تضمنت (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية).

وضبطت شرطة الكهرباء 9892 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وشرطة البيئة ضبطت 116 قضية متنوعة في مجال "حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية".

فيما ضبطت مباحث الأموال العامة 3 قضايا متنوعة، في مجال مكافحة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفي.

وتمكنت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط 8 قضايا "مطبوعات، مصنفات سمعية وبصرية"، ويجري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية؛ لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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