مناظرة النيابة لجثة مُسن فى روض الفرج: مات من الضرب

كشفت مناظرة نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار ياسر أبوغنيمة- المحامي العام للنيابات- لجثة مُسن قُتل علي يد الأهالي فى منطقة روض الفرج أثناء محاولته اغتصاب فتاة عن أنه توفى نتيجة الضرب المبرح.وتبين أنه لم يتحمل الضربات نظرًا لكبر سنه، وتبين أنه أصيب بنزيف داخلي في المخ وكسر في الجمجمة.وأمرت النيابة بالتصريح بدفن الجثة عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة للتوصل إلى الجناة، كما أمرت باستدعاء الفتاة المجنى عليها لسماع أقوالها.كانت البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من المقدم أحمد الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة روض الفرج، مفاده وجود متوفى بأحد الشوارع بعد اعتداء الأهالى عليه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وتبين قيام الأهالى بضبط مسن أثناء محاولته اغتصاب فتاة معاقة ذهنيًا أمام أحد المنازل فتعدوا عليه بالضرب المبرح حتى توفى.وبالعرض على اللواء أشرف الجندى، مدير الأمن، أمر بتحرير محضر بالواقعة.