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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

إزالة 480 تعديًا على نهر النيل خلال شهر رمضان (فيديو)

الأربعاء 27/مايو/2020 - 12:47 م
تعديً على نهر النيل
تعديً على نهر النيل
هدير شعراوي
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كشف محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية، أن خلال شهر رمضان تمت إزالة حوالي 480 حالة تعدي على نهر النيل بشكل تعديات مختلفة ومتنوعة، موضحًا أن كل ذلك يمثل مجهود واضح للوزارة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

وأضاف السباعي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، والمذاع علي فضائية "اكسترانيوز"، أنه خلال فترة الأعياد وفترات الحظر الأخيرة، قام بعض المواطنين غير المسؤولين بالتعدي على بعض المجاري المائية ولكن كافة أجهزة الوزارة كانت تتابع ذلك بشكل واضح وتم إزالة هذه التعديات على مدار الساعة ويتحمل تكلفة الإزالة المخالفين أنفسهم.

وأكد متحدث الري، أن منذ الحملة التي اطلقتها الوزارة لإنقاذ نهر النيل والمجاري المائية كافة في 2015 حتى الآن، تخطينا أكثر من 270 ألف إزالة حتى الآن، مشيرًا إلى أنه تم إزالة أكثر من 53 ألف حالة إزالة على نهر النيل فقط.

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