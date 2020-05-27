لحين التوصل للقاح نهائي.. وصفة بريطانية لعلاج كورونا

فى ظل التنافس بين العلماء للتوصل للقاح أو علاج جديد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، الذى قضى على ملايين الأشخاص بشتى أنحاء العالم.ما زال العلماء في سباق مع الزمن لإجراء اختبارات علمية، للتوصل لعلاج يمكن الإعلان عن أنه اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في حال نجاحه.وينصح الباحثون بإجراء فحوصات مختبرية وتناول خلطة أدوية شافية تمنع وقوع مضاعفات محتملة، لحين التوصل لعقار أو علاج نهائى ومضمون للفيروس.وفي بريطانيا، العمل يجري لإنتاج علاج لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، من خلال مزج 3 أدوية مختلفة يعول العلماء على نتائجها بعد 8 تجارب سريرية تجرى في الوقت الحالي.وتتم التجارب في بريطانيا على أكثر من 10 آلاف متطوع بغية التوصل للعلاج المقصود، وفقا لما نقلته العربية نت.ويدور الحديث حول إمكانية التوصل للقاح كورونا بنهاية العام الجاري، إلا أنه سيكون من الأجدى البحث عن أدوية مفيدة من الموجود في الوقت الحالي.و خلطة الأدوية البريطانية إذا جاز التعبير، تقوم على وصفة منطقية من ثلاث مكونات وهى دواء مضاد للفيروسات، مع دواء مثبط المناعة، وآخر مضاد للالتهاب.وأوضح القائمين على الوصفة العلاجية أن الهدف منها هو تجنب ما يعرف بالعاصفة المناعية، أي ردة الفعل المناعية الحادة التي تقتل المريض، وليس الفيروس نفسه.