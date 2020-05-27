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الأربعاء 27 مايو 2020 الموافق 04 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ضبط مصنع مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر بالقاهرة

الأربعاء 27/مايو/2020 - 03:06 ص
مستلزمات طبية
مستلزمات طبية
نرمين محمود الدهان
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تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة، من ضبط صاحب مصنع بحوزته عبوات لمستحضرات تجميل ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت مباحث التموين بالقاهرة، تلقت بلاغا بحيازة المدير المسئول عن مصنع لإنتاج مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية بدون ترخيص 1206 عبوة مستحضرات تجميل ومستلزمات طبية – 450 عبوة "كحول – جلسرين – فازلين" مجهولة المصدر، وتم القبض عليه وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".

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