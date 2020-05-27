العوضى يكشف سر تكشيرته فى الاختيار ويؤكد: مش هعمل أدوار شر تانى

علّق الفنان أحمد العوضي، الذى جسّد شخصية الإرهابية هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" على الصورة المتداولة على مواقع السوشيال ميديا، والسخرية من ملامحه وتكشيرته طوال العمل.وقال العوضي، خلال مداخلة حواره مع الإعلامى وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر القناة الأولى، إنه درس شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي بتعمق لدرجة أنه جلس مع الضباط الذين تزاملوا مع الإرهابي في الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية.وأضاف: "وقفت على أبعاد شخصيته؛ بعد ما سمعت شهادة زملائه السابقين، والخطابات والتحقيقات المسجلة له، وعرفت إنه كان شخص كِشَرِي وانطوائي، كما أنه ليس شخص سوي على الإطلاق".وتابع: "أنا لم أرد على القلة التى انتقدتنى فى شخصية عشماوى بمسلسل الاختيار، كونى أنا ناجح..أرد ليه؟".وأشار إلى أنه درس الشخصية بكل أبعادها حتى يؤديها بكل واقعية دون أي إضافات أو نقص.ونوّه إلى أنه لن يقدم أدوار شر مرة أخرى، مؤكدًا: "ده آخر دور شر أقوم بيه.. مستحيل أكرّر ده تاني؛ لأنه موضوع صعب".