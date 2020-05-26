اليوم.. التخطيط تطلق ندوة حول مستقبل الشركات الناشئة

يعقد مشروع رواد 2030 التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ظهر اليوم الأربعاء، حلقة نقاشية حول مستقبل الشركات الناشئة وحقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، بمشاركة الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، والدكتورة منى يحيى رئيس مكتب براءات الإختراع بأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة إيمان صالح نائب رئيس مكتب براءات الإختراع بأكاديمية البحث العلمي.وفي هذا الإطار كشفت وزارة التخطيط أن، مشروع رواد 2030 واحدًا من أهم المبادرات الحكومية الرامية إلى تشجيع فكر العمل الحر وتعزيز التوجة نحو خلق فرص العمل بدلًا من البحث عنها، لما فى ذلك من دور كبير فى خفض معدلات البطالة وبخاصة بين الشباب فى سن العمل.وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن البرنامج قدم منذ إنطلاقه عام 2017 العديد من المنح التعليمية والأنشطة التوعوية على مستوى المدارس والجامعات من خلال تدريب 1328 معلم من 285 مدرسة وأكثر من 300 ألف طالب من 9 جامعات، فضلًا عن إنشاء 9 حاضنات أعمال واحتضان 19 مشروع.