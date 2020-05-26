تعقيم قطارات المترو والمحطات استعدادا لإعادة التشغيل

أكدت مصادر بوزارة النقل، أنه يتم حاليا تعقيم كافة قطارات المترو والمحطات بالخطوط الـ3 استعدادا لإعادة التشغيل بداية من يوم السبت المقبل.وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ«الدستور»، أنه بناء على تعليمات وزير النقل سيتم إلزام المواطنين داخل المترو بمجموعة من الضوابط منها ارتداء الكمامة، بجانب الالتزام بترك مسافة بين الأفراد عند شراء التذاكر والنزول من أبواب النزول والصعود من أبواب أخري لتقليل التزاحم والتكدسات.وأكدت المصادر أنه سيتم تنفيذ نظام صارم في هيئة السكك الحديدية بسبب تهاون البعض وعدم التزامهم، لذلك سيتم توفير عمال داخل المحطات لتنبيه المواطنين والتحدث معهم وتوعيتهم بالضوابط التي يتم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليا تكثيف أعمال تعقيم القطارات بالسكك الحديدية والمحطات إلى جانب تعقيم الورش.