أحمد سعد: سجلت رباعيات «البرنس» ٢٢ مرة حتى تخرج فى أفضل صورة

■ بداية.. لماذا تحمست لفكرة طرح ألبومك الدينى الأخير «يا رب»؟

■ ما سبب طرحك الألبوم فى رمضان؟

■ بخلاف التواشيح والابتهالات.. هل يمكنك تسجيل القرآن الكريم بصوتك؟

■ بصفة عامة.. كيف تختار أغانيك؟

■ مَن صاحب فكرة مشاركتك بـ١٠ أغان فى مسلسل «البرنس»؟

■ ما حقيقة وجود أزمات بين شقيقك عمرو سعد والفنان محمد رمضان؟

■ وماذا عن تعاونك أيضًا بأغنية فى مسلسل «الفتوة»؟

■ ما الذى دفعك للتعاون مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش فى أغنية «١٠٠ حساب»؟

■ بعيدًا عن الفن.. ما هواياتك المفضلة؟

نفى المطرب أحمد سعد وجود أى مشكلات أو أزمات بين شقيقه عمرو سعد والفنان محمد رمضان، مؤكدًا أن العلاقة بينهما جيدة جدًا، وأنهما كانا ينسقان سويًا لعمل فنى مشترك.وكشف «سعد»، فى حواره مع «الدستور»، عن كواليس مشاركته فى مسلسل «البرنس» بـ١٠ أغانٍ دفعة واحدة، وسر تفضيل مخرج العمل أغانيه وإصراره على زيادتها، رغم أن الاتفاق كان على غناء تتر النهاية فقط.وتحدث كذلك عن ألبومه الدينى «يا رب»، ونوعية الأعمال الغنائية التى يفضلها ويقبلها فورًا بمجرد عرضها عليه، إلى جانب علاقته بالمطرب الشعبى حسن شاكوش.- أميل إلى سماع الابتهالات والأناشيد الدينية منذ طفولتى، وتربيت منذ الصغر على صوتى الشيخين السيد النقشبندى ونصرالدين طوبار، والتلاوات القرآنية لكبار المشايخ، واستمعت إلى عظماء الطرب العربى مثل محمد عبدالوهاب وكوكب الشرق أم كلثوم، كما أننى معجب جدًا بألبومات وائل جسار وأعماله الدينية، لذا قررت خوض التجربة.- لأن هذه النوعية من الأغانى، التى تحمل الكثير من الكلمات والمعانى المؤثرة والهادفة، تعيش مع الجمهور ويتفاعل معها بصورة أكبر خلال الشهر الكريم، كما أن تحضير الألبوم استمر لمدة عام، وانتهينا منه قبل شهر رمضان بفترة قصيرة.وسعيد بتعاونى فى الألبوم مع كل من الشاعر محمد نبيل الشريف، والشاعر مرو مغربى، والملحن كريم نيازى، والموزع محمد عاطف الحلو، إلى جانب شركة «مزيكا»، التى حمستنى ودعمتنى فى هذه الفكرة.- بالطبع نعم، لكن أنا بحاجة إلى معرفة أحكام قراءة القرآن، بعدها لن أتردد لحظة، وكل المقاطع التى شاركت فيها جمهورى وظهرت خلالها وأنا أقرأ بعض آيات القرآن الكريم كنت على ثقة بأننى أقرأها بالطريقة الصحيحة، وبعض هذه المقاطع وصلت إلى ١١ مليون مشاهدة، وهذا الأمر كان بمثابة مفاجأة بالنسبة لى، كما أننى أشعر بالراحة حين أسجل بعض التلاوات بصوتى.- أسعى إلى الأغانى ذات المضمون أو الهدف، والتى تحمل رسالة تجذبنى أكثر عن غيرها، مثل أغنية «سألت نفسى كتير مرسيتش يوم على بر.. أنا اللى فيا الخير ولا اللى فيا الشر»، فهذه الكلمات تجدها قائمة على الإنسان ومشاعره، سواء حب أو كره أو خيانة، لذا تمس مشاعر المستمع.- سعدت كثيرًا بهذا التعاون المميز مع صناع مسلسل «البرنس» والفنان محمد رمضان، أما عن عدد الأغانى، فكان الاتفاق على مشاركتى فى المسلسل بتتر النهاية فقط، وبعد ذلك قرر فريق العمل تسجيل «رباعيات» لعرضها طوال الحلقات، سيرًا على نهج المدرسة الكلاسيكية فى الدراما.وحكى لى المخرج محمد سامى عن أحداث المسلسل، وطلب أن نسجل «رباعيات» تعرض مع أهم لقطات العمل، وعندما سجلنا ٤ منها أعجب بها كثيرًا، وقرر أن يزيد عددها فوصلت إلى ١٠ أغان، بالإضافة إلى أغنية حذفت؛ لأن المخرج وجد أنها لا تليق مع المشهد، وقد أعدت تسجيل «الرباعيات» ٢٢ مرة حتى تخرج فى أفضل صورة.- لا صحة لهذا الحديث نهائيًا، بالعكس تمامًا شقيقى «عمرو» ومحمد رمضان بينهما احترام وحب متبادل، وتحدثا منذ فترة عن إمكانية أن يجمعهما عمل فنى مشترك، كما أن «رمضان» دائمًا ما يشيد بشقيقى أمامى، ويصفه بأنه «نجم كبير»، وهو من رشحنى للمسلسل، و«عمرو» حمسنى ودفعنى للموافقة، لذلك أؤكد أن علاقتهما ببعضهما طيبة جدًا ولا مشاكل بينهما على الإطلاق.- جاء التعاون عن طريق الفنان المحترم ياسر جلال، الذى أكن له كل حب وتقدير، فهو ممثل متواضع وخلوق على المستوى الإنسانى، ومجتهد ومتميز جدًا على المستوى الفنى، وعندما أرسلت له الأغنية اكتشف أنها لائقة جدًا مع الأحداث، وحين تعاملت معه عن قرب وجدت أن هناك شبهًا كبيرًا بيننا فى الشكل والتفكير، ووجدته يحبنى مثلما أحبه.- أنا شخصيًا من محبى صوت شاكوش، وأكن له الاحترام على المستوى الشخصى، ورغم أن قرار منعه من الغناء من قبل نقابة الموسيقيين صحيح، والنقيب هانى شاكر له كل الحق فى أن يعتبر الكلمات التى تحتويها بعض أغنيات «المهرجانات» غير لائقة، أرى ضرورة مراعاة حب الملايين من الجمهور لها.أما عن أغنية «١٠٠ حساب» فجاءت بعدما فكرت فى تقديم أغنية «مهرجانات» مع حسن شاكوش، بشرط ألا تحتوى على كلمات خارجة أو إسفاف، ومن المقرر أن يتم تصويرها وطرحها على طريقة الفيديو كليب قريبًا.- الرياضة من أهم وأفضل الهوايات بالنسبة لى، وأحرص دائمًا على ممارسة التمارين الرياضية، وأقمت «جيم» فى منزلى لأتمرن فيها، بعد انتشار فيروس «كورونا المستجد»، كما أن قراءة القرآن طوال الفترة التى أقضيها فى المنزل من الأعمال المحببة والمقربة لقلبى.