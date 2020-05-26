رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الصحة تكشف الإجراءات الوقائية لإعادة فتح المساجد

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 10:12 م
المساجد
المساجد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
حددت وزارة الصحة والسكان عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية الأولية لإعادة فتح المساجد أمام المصلين، وحفاظًا على المواطنين من تفشى فيروس كورونا المستجد.

وتشمل تلك الإجراءات؛ الحفاظ على مسافات آمنة بين المصلين، واستمرار غلق دورات المياه والوضوء بالجوامع، والتطهير المستمر للمساجد والتى تشمل الحوائط والسجاد، واستخدام الأدوات الشخصية التى تشمل سجادة صلاة أو المصحف، بالإضافة إلى الحرص على ارتداء الكمامة أثناء الصلاة.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، عن خروج 127 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5027 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 5606 حالات، من ضمنهم الـ 5027 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 789 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

وقال مجاهد، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 18756 حالة من ضمنهم 5027 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و797 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي عبر موقع بوابة التعليم الأساسي

«الصحة» تحصر الأطباء المحالين للمعاش آخر عامين للعودة إلى العمل

الصحة تكشف الإجراءات الوقائية لإعادة فتح المساجد

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

الصور

image description

عمال المقابر يشكون «كورونا»: لم نتحصل على 0.1% من زيارات العيد

image description

بسبب كورونا.. كورنيش النيل بدون محتفلين في العيد (صور)

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

الأكثر قراءة

الصحة تكشف الإجراءات الوقائية لإعادة فتح المساجد

«الأوقاف» تعلن خطة وضوابط عودة العمل بالمساجد

السعودية تستأنف رحلات الطيران 31 مايو

موعد صرف الدفعة الثانية من منحة الـ500 جنيه لصالح العمالة غير المنتظمة

إنفوجراف

image description

«المالية» تكشف تفاصيل نسخة المواطن من بيان الموازنة (إنفوجراف)

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

أيام زمان

سر صورة جمعت سوزان مبارك بـ أحمد هيكل وتوفيق الحكيم

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

القصة الكاملة لمعركة التوبة بين الراقصة المعتزلة وسعاد حسني.. "عاوزة ربنا يهديكي"

أخذ منه الاسم والمهنة والسوالف.. حكاية النسخة الأخرى من موسيقار الأجيال

نجم الساعة

وصفها بأنها الأروع منذ عصر خوفو.. حكاية قبلة بين رشدى أباظة وضابطة المخابرات اليونانية

الصحة

إيطاليا: 96% من وفيات كورونا يعانون من أمراض أخرى

وفاة 6 أشخاص في تونس بسبب استهلاك مواد كحولية

الغذاء العالمي يُحذر من خروج الوضع الإنساني في اليمن عن السيطرة

مع بقائنا في المنزل.. كيف نحافظ على النظام الغذائي الصحي؟

منوعات

فنانة تخلد ذكرى المنسي بجدارية في الإسكندرية: أبطالنا رجالة (فيديو)

تردد قناة box movies على نايل سات.. طريقة الاستقبال

القطاع العام في السعودية يعود إلى العمل اعتبارا من 31 مايو

الآن.. استقبال تردد قناة الفجر الجزائرية 2020 على نايل سات وأهم البرامج

مقالات الرأي
ماجد حبته
يوم إفريقيا.. تحذير وتذكير
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
عن الدراما.. والمسئولية الوطنية!
منى رجب
مسئوليتنا ما بعد العيد
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل أسقف عاش راهبًا
المزيد

الثقافة

فتح المسرح التاريخي بروما «كولوسيوم» أمام الزوار أول يونيو

صدور «الصحافة الرقمية النص والتلقي» للدكتور أحمد عزيز

«القارئ الأخير» في نسختها العربية للأرجنتيني ريكاردو بيجليا

وليد سيف عن «القمر آخر الدنيا»: السيناريو عبر عن روح النص