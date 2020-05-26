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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«المتحدة» تطلق قسم خاص بالزعيم عادل إمام فى «watch it»

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 06:17 م
watch it
watch it
حسين الجندي
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نجحت الشركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية برئاسة المنتج تامر مرسي، خاصة المنصة الإلكترونية التابعة لها «watch it» في جذب الجمهور إليها خلال فترة شهر رمضان، حيث قدمت ما يقرب من 15 عملا دراميا حصريا وجديدا لكبار النجوم، ومع موسم عيد الفطر والإجازات بشكل عام كان لها دور كبير في تجديد وتحديث البرنامج ذاته، حيث قدمت 18 فيلما سينمائيا جديدا للجمهور عبر المنصة، أبرزها «الممر، 1000 مبروك، عسل أسود، أرض النفاق، ابن القنصل، اللي بالي بالك»؛ وغيرها.

وتنوعت العروض المسرحية بين الجديد والقديم، وقدمت «المتحدة» للخدمات الإعلامية 16 عرضا مسرحيا أبرزها «العيال كبرت، أهلا رمضان، هالة حبيبتي، ريا وسكينة» وغيرها؛ بينما كانت المفاجأة هو عمل قسم خاص للزعيم عادل إمام حمل اسمه، ضم جميع أعماله.

واستمرت المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصتها «watch it» في تقديم أعمال دراما رمضان، إضافة إلى أقسام مختلفة من الأفلام والمسلسلات القديمة والمسرحيات ومسلسلات الأطفال.

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