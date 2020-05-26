إليسا تتغزل فى أسرة عاصى الحلانى بسبب «بعشقك»

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة للفنان عاصي الخلاني، بشأن فيديو كليب "بعشقك"، عبر حسابها الشخصي علي موقع "تويتر".وكتبت إليسا في تغريدتها: "شو هالعيلة الحلوة اللي كلها محبة وأخلاق وبتعكس الطيبة اللبنانية والأخلاق الحلوة، الله يخليكن لبعض يا عاصي يا حبيب القلب، إنت وكوليت وهالمربى الحلو".وطرح المطرب اللبناني عاصي الحلاني كليب أغنية "بعشقك"، بموقع "يوتيوب"، وظهر في الأغنية زوجته وأبناؤه الثلاثة، كلمات إيهاب عبدالعظيم، وألحان محمد عبية، وتوزيع وتسجيل طوني سابا.