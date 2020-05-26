للمرة الأولى.. بورصة نيويورك تعيد فتح أبوابها بعد شهرين من الإغلاق

أعلنت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل عن إعادة بورصة نيويورك لفتح أبوابها للمرة الأولى بعد شهرين من الإغلاق، اليوم الثلاثاء، وذلك خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.وتعد ولاية ونيويورك الولاية الأكثر تضررًا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، حيث سجّلت خلال ذروة تفشّي الوباء فيها في النصف الأول من مارس حصيلة وفيات يومية تخطّت الألف.وستظل الشواطئ في مدينة نيويورك مغلقة خلال عطلة ذكرى قدامى المحاربين، وتعتبر هذه العطلة الأسبوعية الطويلة محطّة سنوية في الولايات المتّحدة كونها تمثّل بداية موسم الصيف.