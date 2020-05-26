منع إقامة عرس فى الطالبية وضبط مطعم مخالف للحظر

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، جهودها تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والخطة الشاملة التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكدت المعلومات والتحريات، إقامة حفل عرس بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبالانتقال والفحص تمّ ضبط صاحب الحفل ومالك الفراشة، كما تمّ بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق إزالة الإشغالات المتواجدة بالشارع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.وأكدت المعلومات والتحريات، قيام المسئولين عن أحد المطاعم بدائرة قسم شرطة الأهرام ببيع الوجبات السريعة للمواطنين أثناء فترة الحظر وتواجد عدد من المواطنين أمام المحل، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 عاملين بالمحل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.