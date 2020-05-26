حملات تموينية لمراقبة الأسواق خلال أيام العيد في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية خلال أيام عيد الفطر من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والأسماك، بالتعاون مع مباحث التموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة منها محضر تصرف في 7 أجولة دقيق من حصة المخبز، وعدم صرف بونات للمواطنين، وعدم وجود بطاقة صحية لأحد البائعين، بضافة إلى مصادرة كمية من الأسماك المملحة لإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.