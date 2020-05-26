حملات تموينية لمراقبة الأسواق خلال أيام العيد في المنيا
الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:08 م
المنيا ـ على حسينطباعة
واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، جهودها في تنظيم الحملات الرقابية خلال أيام عيد الفطر من خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم والأسماك، بالتعاون مع مباحث التموين ومباحث التموين والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة منها محضر تصرف في 7 أجولة دقيق من حصة المخبز، وعدم صرف بونات للمواطنين، وعدم وجود بطاقة صحية لأحد البائعين، بضافة إلى مصادرة كمية من الأسماك المملحة لإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية في المحلات التجارية والأسواق، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، خاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأسفرت الحملات التي نظمتها الوحدة المحلية، بالتعاون مع الجهات المعنية عن ضبط مخالفات تموينية متنوعة منها محضر تصرف في 7 أجولة دقيق من حصة المخبز، وعدم صرف بونات للمواطنين، وعدم وجود بطاقة صحية لأحد البائعين، بضافة إلى مصادرة كمية من الأسماك المملحة لإرسالها للمعامل للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.