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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

إيناس عبدالحليم: الرئيس يولى اهتمامًا لدعم الأطقم الطبية

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 02:01 م
إيناس عبد الحليم
إيناس عبد الحليم
عائشة حسن
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تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بالشكر إلى الرئيس السيسي، لتوجيهاته المستمرة لدعم الأطقم الطبية وتوفير كل أشكال الدعم سواء المادي أو المعنوي لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات الطبية المعنيين بمكافحة فيروس كورونا، والاهتمام الذي يوليه للأطقم الطبية المصابة، والتي توفتها المنية جراء محاربتهم الفيروس.

وأكدت عبدالحليم، أن هذا الاهتمام والدعم سيعطي دفعة جديدة وقوية للأطقم الطبية ببذل قصارى جهدهم في إبعاد هذا الوباء عن الشعب المصرية وتوجيه كل جهودهم لمحاربته ورعاية المرضى والمصابين حتى مثولهم للشفاء.

ولفتت إلى أن القرارات الأخيرة لوزارة الصحة بتوجيهات من الرئيس السيسى بشأن تخصيص دور بسعة 20 سريرًا بمستشفيات العزل لمصابي الأطقم الطبية يعكس حرص الدولة على رعاية المصابين من الفرق الطبية وتوجيه دعم لهم حتى مثولهم للشفاء.

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