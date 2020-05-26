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الثلاثاء 26 مايو 2020 الموافق 03 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفيوم تحاصر كورونا بـ10 آلاف كمامة لسكان المناطق المعزولة

الثلاثاء 26/مايو/2020 - 12:45 م
الفيوم
الفيوم
الفيوم - زينب علاء
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واصلت محافظة الفيوم جهودها لمحاصرة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في نطاق المحافظة المختلفة بتوزيع الكمامات على الأهالي من قاطني المناطق والعقارات المعزولة بمدينة الفيوم كإجراء احترازي لمكافحة الفيروس القاتل، حيث قامت المحافظة، حتى الآن، بتوزيع 10 آلاف كمامة قطنية.

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المناطق التي تم توزيع الكمامات فيها شملت الشيخ حسن، الحاكورة، مصطفى حسن، الصوفي، المدينة الصناعية، النويري، قحافة، ودار الرماد، مشيرًا إلى أن أعمال التعقيم الدوري لتلك المناطق جاءت ضمن الإجراءات التي تتخذها الفيوم للحفاظ على سلامة مواطنيها.

وناشد المحافظ أهالي الفيوم بالمشاركة الإيجابية فى التوعية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بقرارات الحكومة، وكذا المكوث فى المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى؛ حفاظًا على سلامتهم وسلامة المخالطين لهم.

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