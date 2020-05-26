خلال 24 ساعة.. الأمن الاقتصادي يحرر 3461 قضية غش تجاري

شن قطاع الأمن الاقتصادي، بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت تحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون.أسفرت جهودها - خلال 24 ساعة - عن شن شرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، نتج عنها ضبط 732 قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.وأسفرت حملات شرطة التموين عن ضبط 1104 قضية تموينية متنوعة «غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية».ونتج عن حملات شرطة الكهرباء ضبط 3461 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحاتوفي مجال البيئة تم ضبط كافة مخالفات قانون البيئة من حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، بإجمالي 52 قضية متنوعة.وأسفرت حملات مباحث الأموال العامة عن مواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، والجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى، وضبط قضيتين نصب.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابة للتحقيق.