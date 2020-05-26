الجيزة تواجه مخالفات اختراق قرارات عيد الفطر (صور)

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه تم شن حملات خلال عيد الفطر المبارك ساهمت بشكل كبير في الحد من التجمعات وتقليل فرص الأصابة بفيروس كورونا.وأشار راشد أنه تم غلق وتشميع أكثر من 50 محل ومنشأة تجارية مخالفة غير ملتزمة بالإجراءات الأحترازية ومواعيد الغلق المقررة خلال إجازة عيد الفطر.وأكد راشد أنه تنفيذآ لقرار حظر أقامة الملاهي الشعبية فقد تم رفع ملاهي شعبيه ومستلزماتها من العاب وغيرها بمراكز أوسيم واطفيح وأحياء الهرم والعمرانية وبولاق الدكرور والوراق مع أتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم غلق وتشميع 5 ملاعب خاصه لكره قدم يتم تأجيرها بالمخالفة بأحياء شمال الجيزة والطالبية والهرم وبولاق مع أخلاء الملاعب من كل المتواجدين بها واتخاذ الأجراءات القانونية حيال المسئولين عن تلك الملاعب لعدم الألتزام بالأجراءات الوقائية لمواجهه فيروس كورونا.وأشار راشد إلى أن حي الطالبية قد شهد إتخاذ أجراء رادع حيث تم فض فرح شعبي وأصطحاب المسئول عنه لقسم شرطة الطالبية لإتخاذ الأجراء القانوني حياله حيث تلقت محافظة الجيزة شكوي من المواطنين بشأن وجود أنعقاد لفرح شعبي بشارع عثمان نعمان بالثلاثيني بالطالبية وتم التوجيه علي الفور الي الحي المختص بفض الفرح حيث تم أخلاءه بالكامل مع مصادرة الكراسي والترابيزات والدي جي والسماعات وكافة المستلزمات وإتخاذ الأجراء القانوني مع المخالفين.كما تم رش وتطهير وتعقيم الشارع عقب أخلاء وفض الفرح حفاظآ علي سلامه المواطنين لمجابهه فيروس كورونا.وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة دورية لمدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءًا من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباح اليوم التالي وذلك تنفيذًا للإجراءات الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.