إصابة وزيرين في تشيلي بكورونا و43 وفاة جديدة

سجلت تشيلي أمس الإثنين عدد إصابات قياسي بفيروس كورونا المستجد، بلغ 4895 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، بينها إصابتان لوزيرين في حكومة الرئيس سيباستيان بينييرا.ويبلغ العدد الإجمالي لإصابات «كوفيد- 19» في تشيلي 73 ألفًا و997 بينها 761 وفاة منذ تسجيل أول حالة في 3 مارس، وتوفي 43 شخصًا خلال الساعات الـ24 الأخيرة في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 18 مليون نسمة.وأعلن وزير الأشغال العامة ألفريدو مورينو البالغ من العمر 63 عامًا عبر حسابه على تويتر "أبلغت أن فحص «كوفيد- 19» الذي خضعت له قبل أيام قد جاء إيجابيًا، ولحسن الحظ لم تظهر عليَّ أعراض حتى الآن".ووضع مورينو في الحجر الصحي الوقائي بعد تبين إصابة مساعدة له بالفيروس.وأصيب أيضًا وزير الطاقة خوان كاراوس خوبيه البالغ من العمر 44 عامًا.واستأنف ثلاثة وزراء آخرين، كانوا في الحجر الوقائي بعد تواصلهم مع مصابين، عملهم بعدما جاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية.وتبينت الأسبوع الماضي إصابة ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ، ما أدى إلى إغلاق قاعته وتنظيم الجلسات البرلمانية عبر الفيديو، وسجلت إصابة أيضًا أحد أعضاء مجلس النواب.وتعد سانتياغو التي تعيش منذ 16 مايو تحت العزل، البؤرة الرئيسية للوباء في البلاد حيث تسجل فيها نسبة 90% من الإصابات الإجمالية.وحتى الآن، اعتمدت الحكومة فرض عزل جزئي وانتقائي وعملية فحص شاسعة.لكن الإصابات ترتفع منذ أسبوعين، ما دفع الحكومة إلى إقرار عزل إلزامي على سكان العاصمة البالغ عددهم 7 ملايين نسمة.