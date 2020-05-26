«أحد الطريق».. العظة الأحدث للأنبا إسحق (فيديو)

بث المركز الإعلامي لإيبارشية طما بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية في سوهاج، العظة الأسبوعية الأحدث لأسقف الإيبارشية الأنبا إسحق بعنوان «أحد الطريق»، وذلك عبر تقنية البث المباشر «أونلاين».وتحرص إيبارشية طما على نقل العظات الروحية والأنشطة الكنسية «مدارس الأحد» (أونلاين) دون حضور للحد من التجمعات.ويشارك أساقفة وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في تقديم عظات روحية «أونلاين»، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كبديل عن إغلاق الكنائس وتعليق الصلوات.ويأتي ذلك وفقًا لقرار المجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الذي تمَّ إصداره خلال شهر مارس الماضي للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسيتم النظر في إعادة فتح الكنائس منتصف شهر يونيو المقبل بشكل تدريجي.