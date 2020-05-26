«عاريًا فى انتظار المجاز».. ديوان جديد عن دار الأدهم لأشرف البولاقى

صدر حديثًا عن دار الأدهم للنشر والتوزيع، الديوان الشعري السابع للكاتب أشرف البولاقي، تحت عنوان "عاريًا في انتظار المَجاز"؛ احتفالًا بعيد ميلاد صديقه الشاعر أحمد الجعفري.ومِن قصائد الديوان: "واحدةٌ مِن المنفى وأخرى من جراحِك، مِن سيرة الورد والشجر، بنفسجة الخمسين، يَشهَق غيرَ محتفلٍ بسوسنِه، عن المَجاز إذا اعتَذَر، من سيرة العريان".وأوضح "البولاقي"، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": جاء إهداء الديوان إلى "مَلَك أحمد الجعفري، وعبد الله أحمد الجعفري، وهِمّت مصطفى، زوج أحمد الجعفري، وإلى أحمد الجعفري (ذات نفسه) المولود في 27 5 1969"؛ ليكون هديةَ صديقي قبل ساعاتٍ قليلةٍ من احتفالِه بعيد ميلاده.