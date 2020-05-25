الصحة: نسبة إصابة الأطقم الطبية بكورونا نصف بالمائة

قال الدكتور أحمد نصر، مدير وحدة مقدمي الخدمة الطبية بوزارة الصحة، إن عدد المصابين بفيروس كورونا من الأطقم الطبية 291، من بين 46 ألفا من الطواقم الطبية والطواقم المعاونة لها متواجدين في مستشفيات العزل والحميات والصدر، أي أن نسبة الإصابة نصف في المئة.وتقدم بالعزاء في وفاة الدكتور وليد يحيي، الذي توفى متأثرا بفيروس كورونا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية.وأعقب: "نقدم كافة أوجه الدعم للطواقم الطبية من قبل أزمة كورونا، ومنذ منتصف شهر أبريل الماضى أجرينا 19578 تحليلا سريعا لكل الزملاء العاملين بمستشفيات الحميات والعزل والمخالطين المباشرين المترددين على المستشفيات، بجانب 8913 تحليل pcr، أو مسحة للطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحميات والصدر".ولفت إلى أنه خلال الشهرين الماضيين تم إجراء عدد من الدورات التدريبية للأطقم الطبية، بجانب خدمة دعم نفسي للعاملين بمستشفيات الحميات والعزل والصدر، كما يتم إجراء اتصالات عشوائية للزملاء العاملين بمستشفيات العزل والحميات والصدر للتعامل مع مشكلاتهم.