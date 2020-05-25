طبيب عزل: «لن نتقاعس عن مهمتنا مهما حدث»

قال الدكتور عثمان السوداني أخصائي الكبد والحميات بمستشفى حميات العباسية للعزل؛ إن أطباء مصر خط الدفاع الأول في مواجهة جائحة كورونا مستمرون في محاربة الفيروس، ولن نتقاعس عن مهمتنا الإنسانية.وتسائل السوداني عما يُقال على وسائل التواصل الاجتماعي من سرعة اتخاذ التدابير الخاصة بعزل وعلاج الفنانة رجاء الجداوي، قائلا هل يجب أن نترك المرضى بدون رعاية؟، متعجبًا من تلك الدعوات التي طالت الأطباء الذين يقدمون كل ما يملكون من تضحيات للوقوف في وجه هذا الفيروس وحمايتهم منه، منوهًا أنه من حق أي إنسان وأي مواطن أن يجد الرعاية الصحية اللازمة له على وجه السرعة وكذلك الأطباء.وشدد أخصائي الكبد لحميات العباسية على ضرورة رفع درجات الرعاية والحماية القصوى للأطباء في ظل هذه الظروف الصعبة، خاصة في ظل النقص والاحتياج الشديد للأطباء لجائحة كورونا؛ وضرورة الحفاظ على حياتهم وتوفير سبل الراحة والأمان أثناء عملهم؛ وتقديرًا لظروف الدولة المصرية يعمل جميع أطباء مصر في هذه الظروف دون تذمر؛ ومستمرون في عملهم رغم كل الظروف.