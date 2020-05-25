أحمد موسى يعيد عرض فيديو إعدام عشماوي: «هاذيعه كل يوم»

أعاد الإعلامي أحمد موسى، عرض فيديو إعدام الإرهابي هشام عشماوي، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد".وقال أحمد موسى، ردا على انتقادات إذاعة فيديو إعدام عشماوي، قائلا:"هاعرضه كل يوم في أول الحلقة، اللي زي عشماوي لازم يتعلق، طالما بيموتوا عليه، دول مزعلوش على مرسي زي ما زعلوا وعيطوا على عشماوي".وأضاف: "قناة الإرهاب الخاينة تقولك هما اللي عملوه صح قانوني وأخلاقي؟ الإجابة نعم أخلاقيا وقانونيا يجوز جدا، يجوز ونص، القانون لا يمنع، خاصة للخونة، بنعرض للخونة فقط أمثال عشماوي، خائن تركيا وأردوغان وتميم، لازم يتعلق كده، وهو ده مصير معتز مطر ومحمد ناصر وأي خائن، ومصير السفاح الهارب في إسبانيا، مصير الخائن".