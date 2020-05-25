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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«تحالف الأحزاب»: محاولات الإخوان لإنهاك الفرق الطبية معنويًا لن تتحقق

الإثنين 25/مايو/2020 - 09:10 م
تيسير مطر
تيسير مطر
حسين العمدة
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أكد تحالف الأحزاب المصرية دعمه وثقته الكاملة في جميع أعضاء فريق الجيش الأبيض، ومايقومون به من أعمال باعتبارهم خط الدفاع الأول ضد فيروس كورونا.

وذكر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية، في بيان له اليوم، أن جميع محاولات إضعاف الروح المعنوية لفريق الجيش الطبي من جانب جماعة الاخوان الإرهابية سوف تسقط، ولن تحقق أهدافها.

وأكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، أن الشعب المصري يعي أهمية هذة المرحلة التي تتطلب التكاتف لعبور هذه المحنة، مضيفا: أن أعضاء الفريق الطبي محل ثقة الشعب المصرى، قائلا: "الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع يوميا التطورات الخاصة بفيروس كورونا ويقدر جميع أعضاء فريق الجيش الأبيض ومايقومون به".

وأضاف: "الإخوان الإرهابية تخطط لإثارة الفتن والصراعات الفئوية ولن ينجحوا في مخططاتهم، لأن جميع أعضاء فريق الجيش الأبيض على قدر كبير من المسئولية ويقدرون المهام المكلفين بها".

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