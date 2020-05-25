وكيل «صحة السويس» يتفقد سير العمل بمستشفى عزل مصابي كورونا

أجرى وكيل وزارة الصحة بالسويس، الدكتور فيصل جودة، زيارة لمبنى العزل المخصص بمستشفى السويس العام وقسم استقبال الباطنة، لمتابعة سير العمل وتقديم الخدمة العلاجية للمصابين.ورافق وكيل الوزارة، مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة، الدكتور آسر البنا، لمتابعة آخر تجهيزات المبنى، ومدى استعداده لاستقبال حالات العزل، ومدى جاهزية استقبال الباطنة لفرز الحالات المشتبه به.وكان مدير مستشفى السويس العام، الدكتور يوسف خليفة، شفي استقبال الزيارة، التي تمت مساء اليوم ثاني أيام عيد الفطر المبارك.يأتى ذلك بعد قرار وزارة الصحة بفتح المستشفيات العامة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، والذين يبلغ عددهم ٣٢٠ مستشفى على مستوى الجمهورية، وبالتالى تم تحديد مبنى منفصل داخل المستشفى العام بالسويس، لاستقبال تلك الحالات وتشخيصها واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وفقًا لتعريف الحالة، وذلك لتخفيف الضغط على مستشفيات الحميات والصدر، وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفيات، بعد الزيادة المتوقعة لأعداد الإصابات اليومية.