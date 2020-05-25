جونسون: بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن بريطانيا تعتزم إعادة فتح المتاجر في يونيو المقبل.وأعلنت وزارة الصحة في بريطانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقالت وزارة الصحة البريطانية إنها سجلت 121 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات في بريطانيا إلى 36.914 شخص.وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الحكومة، فإن ما مجموعه 261.184 شخص في المملكة المتحدة أثبتت إصابتهم بالفيروس حتى الآن، مع تسجيل 1625 حالة إضافية مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية.في حين أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم اختبارهم للكشف عن الفيروس التاجي حتى الآن لم يكن متاحًا على الفور في بيانات يوم الإثنين بسبب الصعوبات الفنية، فقد أكدت الحكومة أنه تم إجراء 3،532،634 اختبار، وبلغ إجمالي الزيادة اليومية 73726 يوم الإثنين.وكانت بريطانيا أعلنت، قبل قليل، عن تسجيل 77 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".