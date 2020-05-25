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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

مجلس شباب الغربية يزور أسرة محمود «داخلية» شهيد ملحمة البرث

الإثنين 25/مايو/2020 - 08:28 م
مجلس شباب الغربية
مجلس شباب الغربية
الغربية حسام فوزي جبر شريف عبد الغني
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زار وفد من مجلس الشباب المصرى بالغربية، مكون من الدكتور شادى النمر، منسق عام المجلس بالغربية، ووكلاء المجلس عادل مأمون، وهيثم النحاس، وبعض أعضاء هيئة مكتب المحافظة، وليد بر، وأماني أيوب، وأحمد نجيب، أسرة الشهيد جندي مقاتل محمود رجب الشهير بـ"محمود داخلية"، لتهنئتهم بعيد الفطر المبارك.

وقدم الوفد المصحف الشريف وبعض الهدايا إجلالا لدور الشهيد في حماية أرض مصر.

والشهيد شهير بـ محمود دخلية؛ لأنه منتدب من وزارة الداخلية لكونه قناص أول ومشهود له بالكفاءة القتالية العالية ومن مواليد قرية شفا مركز بسيون محافظة الغربية، وكانت خدمته العسكرية فى الكتيبة 103 صاعقة فى سيناء واستشهد فى ملحمة البرث فى يوم 7يوليو من عام 2017 وكان مشهودا له بحسن الخلق والتضحية والفداء من أجل الوطن، وتأتى هذه الزيارة كرسالة معبرة أن الشهداء فى قلوبنا.

وذلك فى إطار مبادرة مجلس الشباب المصرى بالغربية شهداء ملحمة البرث فى قلوبنا التى أطلقت مساء يوم السبت الماضى.
مجلس شباب الغربية
مجلس شباب الغربية
مجلس شباب الغربية يزور أسرة محمود «داخلية» شهيد ملحمة البرث
مجلس شباب الغربية
مجلس شباب الغربية
مجلس شباب الغربية يزور أسرة محمود «داخلية» شهيد ملحمة البرث

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