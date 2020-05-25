يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك، حيث لمة العائلة، وأطباق الكحك والبسكويت المتنقلة بين أفراد المنزل، ومع انتشار فيروس كورونا المستجد، قرر كثيرون الاحتفال بالعيد في المنزل للحد من تفشي فيروس كورونا في مصر.ولهذا تتحدث لـ"الدستور" اليوم، دكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذية علاجية حول كيفية الحفاظ على الوزن مع تناول "كحك العيد".- قطعة كحك واحدة فيها حوالي 400 سعر حراري.-قطعة بيتي فور أو بسكويت بدون شوكلاتة أو أي اضافات = 180 سعر حراري.- حشو الكحك يختلف من كحك إلي آخر، فاختار الحشو بالمكسرات مثل عين الجمل؛ لأنه يحتوى على دهون غير مشبعة تساعد فى التخلص من الكولسترول الضار، كما يقلل وزن وحجم المعجنات في الكحكة الواحدة وهذا يساعد في التقليل من أضرارها.- إذا كنت محبي احتساء القهوة أو الشاي مع الكحك فينصح بعدم إضافة سكر لمشروباتك واكتفي بالسكر الموجود في الكحك.- حاول ألا تضع على الكحك كمية سكر كبيرة.- اهتم بتحضير مشروبات تساعد على حرق الدهون مثل الزنجبيل والقرفة والليمون والشاي الأخضر.- نشط جسمك حتى لو بالمشي لأن طلك سوف يساعدك على حرقي سعرات حرارية اكتسبتها من قبل.