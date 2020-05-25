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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

«لم يحدث منذ 60 عامًا».. حديقة الحيوان في الإسكندرية بلا زوار

الإثنين 25/مايو/2020 - 03:30 م
حديقة الحيوان في
حديقة الحيوان في الإسكندرية
شيماء حمودة
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تعد حديقة الحيوان بالإسكندرية مزارًا ترفيهيًا أساسيًا سواء لأهالي المحافظة أو لزوارها، ليستمتعوا بقضاء أيام العيد بداخلها، في أجواء ترفيهية تملؤها البهجة والفرح.

فمن المعتاد أن تشهد في طرقات حديقة الحيوان، لهو الأطفال ولعبهم سويا، وتواجد الأسر والعائلات مع بعضهم البعض، علاوة على إنتشار بائعي البالونات والحلوى ومصورين الصور التذكارية، وهذا ما تبدل هذا العام ليمحوا وباء كورونا المستجد "كوفيد-19"، على كل هذه المظاهر المبهجة ويحل محلها السكون والهدوء ليستمتع به الحيوانات لوحدها فقط.

فظلت الحيوانات داخل أقفاصها بلا جمهور، وظل العاملون بلا عمل إلا مراعاة الحيوانات، والاهتمام بنظافتهم وتغذيتهم بعدما أغلقت أبواب حديقة الحيوان أمام الجمهور، في حدث غير اعتيادي منذ قرابة الستين عاما مضت.

يأتي هذا الإجراء منذ 18 مارس الماضي، بعدما قررت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، غلق حدائق الحيوان على مستوى الجمهورية كاجراء احترازى من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع سياسية الدولة لمنع التجمعات فى الأماكن العامة والحدائق.

كما أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية، خاصة حديقة الجيزة التى تعد أكبر الحدائق من حيث المساحة وأعداد الحيوانات.

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