مدير مستشفى المنيرة يرد على «الاستقالة الجماعية للأطباء»

علق الدكتور أشرف الشريف، مدير عام مستشفى المنيرة العام، عن الاستقالة الجماعية المسببة لأطباء المستشفى التي تمَّ تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم تقديم أي استقالة جماعية من الأطباء، قائلًا إن ما أثير "كلام فيسبوك".وأضاف في تصريحات لـ"الدستور" أنه في حال تقديم الأطباء الاستقالة سيتم رفعها للسلطة المختصة بعد الموافقة عليها نظرًا لوجود عدد كبير من الأطباء.وكان عدد من الأطباء تداولوا منشورًا باستقالة جماعية مسببة من أطباء مستشفى المنيرة العام على "فيسبوك".