الفنان أوس أوس يعلن عن وفاة جدته (صورة)
الإثنين 25/مايو/2020 - 01:11 م
ياسمين عباسطباعة
أعلن الفنان محمد أسامة الشهير بـ "أوس أوس" نجم مسرح مصر، عن وفاة جدته.
ونشر محمد أسامة صورة لجدته عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله جدتى.. مع السلامة يا حبيبتى هتوحشينى أوى وسلامى لأبويا ولكل الغالين".
وطالب نجم مسرح مصر، متابعيه بالدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها الله فسيح جناته، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، داعين لها بالرحمة والمغفرة.
وشارك أوس أوس فى بطولة مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أيضا الفنان حمدى مرغنى، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، إنتصار، محمود البزاوي، أحمد عبدالله محمود، حنان سليمان، رحاب الجمل، ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.
ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية. شاهد
ونشر محمد أسامة صورة لجدته عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله جدتى.. مع السلامة يا حبيبتى هتوحشينى أوى وسلامى لأبويا ولكل الغالين".
وطالب نجم مسرح مصر، متابعيه بالدعاء لها بالمغفرة والرحمة، وأن يسكنها الله فسيح جناته، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، داعين لها بالرحمة والمغفرة.
وشارك أوس أوس فى بطولة مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أيضا الفنان حمدى مرغنى، صلاح عبد الله، بيومى فؤاد، إنتصار، محمود البزاوي، أحمد عبدالله محمود، حنان سليمان، رحاب الجمل، ونهى عابدين، ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى.
ويأتي مسلسل اتنين في الصندوق بمثابة البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية. شاهد