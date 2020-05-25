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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

25 مليون زائر و100 ألف مشترك بقناة «الثقافة» على يوتيوب فى شهرين

الإثنين 25/مايو/2020 - 11:59 ص
وزارة الثقافة
وزارة الثقافة
جمال عاشور
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تمكنت قناة وزارة الثقافة من خلال قناتها على اليوتيوب من جذب ما يقرب من 25 مليون زائر لمحتواها الثقافي والفني والفكري الذي قدمته خلال 60 يومًا منذ انطلاق مبادرة خليك في البيت الثقافة بين إيديك ورصدت الوزارة تفاعل مليون وستمائة ألف مشاهد مع العروض.

كما تخطت الاشتراكات في القناة حاجز 100.290 (مائة ألف ومائتين وتسعين) مشتركًا خلال شهرين، ووصلت عدد ساعات المشاهدة لاكثر من 200.930 (مائتين الف وتسعمائة وثلاثين ) ساعة وضمت قائمة كثافة المشاهدات حول العالم أكثر من 28 دولة تصدرتها بعد مصر المملكة العربية السعوية، الكويت، الإمارات، أمريكا، كندا، العراق، ألمانيا، إنجلترا، المغرب والأردن.

وفى تعليق لها اأبدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، سعادتها بإقبال الجمهور على متابعة الكنوز الفكرية والفنية التى تمثل جزءًا من ملامح تراث الأمة الثقافى والفنى الحديث والمعاصر.

وقالت إنه يعكس الثقة فى المحتوى الإبداعى الذى تقدمه الدولة والهادف إلى بناء الإنسان وإعادة تشكيل الوجدان، مضيفة أن استثمار التكنولوجيا الحديثة بشكل إيجابى يعد وسيلة فاعلة لنشر الوعى وتنمية وتطوير المجتمع.

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