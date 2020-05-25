رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تعليمات عاجلة بتشغيل ميناء «أبوطرطور» خلال أيام العيد

الإثنين 25/مايو/2020 - 10:49 ص
ميناء أبو طرطور
ميناء أبو طرطور
دعاء أبوالعزم
طباعة
أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تعليمات عاجلة لمسئولي الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتشغيل ميناء أبوطرطور بسفاجا (التابع لوزارة التجارة والصناعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لإنهاء إجراءات شحن مركب محمل بالفوسفات بكمية تزن 50 ألف طن موجهة إلى أحد الأسواق الخارجية.

ويأتي هذا التحرك في استجابة سريعة من وزيرة التجارة والصناعة، للاستغاثة التى تلقتها من إحدى الشركات المصدرة للفوسفات عبر خاصية "الواتس آب" والتي تتضرر فيها من توقف العمل بالميناء نتيجة لحصول العاملين على إجازة عيد الفطر، حيث وجهت الوزيرة مسئولي الجهاز التنفيذي بالتحرك الفوري وبدء عملية شحن الفوسفات، تمهيدًا لتصديره خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشاد طارق زمزم، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتجارة، بسرعة استجابة الوزيرة لحل مشكلة الشركة في إدخال (السفينة) إلى الميناء وبدء عملية شحنها (بالفوسفات) والتي تستغرق عدة أيام، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيُجنب الشركة خسائر كبيرة ودفع غرامات تأخير إلى جانب الحفاظ على سمعة الشركات المصدرة المصرية أمام الشركاء الأجانب.

وقال إن وزيرة التجارة والصناعة منذ توليها المسئولية لا تتوانى عن مساعدة كل الشركات، وبصفة خاصة الشركات المصدرة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والسعي لإيجاد حلول عاجلة لكل المشكلات، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الحفاظ على الأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

مصر للطيران: مستعدون لعودة الحركة إلى المطارات المصرية قريبًا

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب «سمراء النيل» وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

الصحة

9 ملايين فحص للكشف عن كورونا فى روسيا

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

منوعات

المكسيك: كورونا قد يكلف البلاد مليون وظيفة

الكمامة «إجبارية» فى مواصلات كوريا الجنوبية

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

الليلة.. سيرة حب على يوتيوب الثقافة احتفالًا بعيد الفطر

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين