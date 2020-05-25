تعليمات عاجلة بتشغيل ميناء «أبوطرطور» خلال أيام العيد

أصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تعليمات عاجلة لمسئولي الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتشغيل ميناء أبوطرطور بسفاجا (التابع لوزارة التجارة والصناعة) خلال أيام عيد الفطر المبارك، وذلك لإنهاء إجراءات شحن مركب محمل بالفوسفات بكمية تزن 50 ألف طن موجهة إلى أحد الأسواق الخارجية.ويأتي هذا التحرك في استجابة سريعة من وزيرة التجارة والصناعة، للاستغاثة التى تلقتها من إحدى الشركات المصدرة للفوسفات عبر خاصية "الواتس آب" والتي تتضرر فيها من توقف العمل بالميناء نتيجة لحصول العاملين على إجازة عيد الفطر، حيث وجهت الوزيرة مسئولي الجهاز التنفيذي بالتحرك الفوري وبدء عملية شحن الفوسفات، تمهيدًا لتصديره خلال الأيام القليلة المقبلة.وأشاد طارق زمزم، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للتجارة، بسرعة استجابة الوزيرة لحل مشكلة الشركة في إدخال (السفينة) إلى الميناء وبدء عملية شحنها (بالفوسفات) والتي تستغرق عدة أيام، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سيُجنب الشركة خسائر كبيرة ودفع غرامات تأخير إلى جانب الحفاظ على سمعة الشركات المصدرة المصرية أمام الشركاء الأجانب.وقال إن وزيرة التجارة والصناعة منذ توليها المسئولية لا تتوانى عن مساعدة كل الشركات، وبصفة خاصة الشركات المصدرة، وذلك من خلال تسهيل الإجراءات والسعي لإيجاد حلول عاجلة لكل المشكلات، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الحفاظ على الأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير.