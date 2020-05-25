رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 25 مايو 2020 الموافق 02 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
طباعة
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضًا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 17 والعظمى 28

شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 28

طنطا الصغرى 18 والعظمى 27

دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27

الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26

بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25

مطروح الصغرى 17 والعظمى 23

السلوم الصغرى 16 والعظمى 23

سيوة الصغرى 15 والعظمى 31

بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24

دمياط الصغرى 20 والعظمى 25

الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29

السويس الصغرى 19 والعظمى 29

العريش الصغرى 17 والعظمى 26

رفح الصغرى 18 والعظمى 25

رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 30

نخل الصغرى 14 والعظمى 27

نويبع الصغرى 21 والعظمى 29

طابا الصغرى 18 والعظمى 26

كاترين الصغرى 11 والعظمى 23

الطور الصغرى 20 والعظمى 31

شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33

الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32

مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 30

الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29

بني سويف الصغرى 18 والعظمى 29

المنيا الصغرى 17 والعظمى 30

أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31

سوهاج الصغرى 21 والعظمى 31

قنا الصغرى 22 والعظمى 32

الأقصر الصغرى 24 والعظمى 33

أسوان الصغرى 21 والعظمى 35

أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 35

الوادي الجديد الصغرى 21 والعظمى 33

شلاتين الصغرى 25 والعظمى 32

أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 33

حلايب الصغرى 24 والعظمى 31

رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحول نتيجة مسحة محافظ الدقهلية وزوجته من إيجابية لسلبية

رفع الأذان في لوس أنجلوس بمكبرات الصوت لأول مرة

موعد صلاة عيد الفطر 2020 فى القاهرة والمحافظات

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين دفعة جديدة من معاوني النيابة الإدارية

الصور

image description

وسط البلد «فاضية» في أول أيام العيد

image description

10 صور ترصد دمياط ورأس البر أول أيام العيد

image description

شارع صلاح سالم خالٍ من السيارات أول أيام العيد

image description

رغم التحذيرات.. تجمعات شبابية على الكورنيش احتفالًا بالعيد

image description

قهوة صباح العيد.. عادة افتقدناها في رمضان

الأكثر قراءة

الإبراشي يكشف تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوي

بوابة التعليم الأساسى.. خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية

حقيقة اختلاط الهضبة ودينا الشربينى برجاء الجداوى قبل إصابتها بكورونا

تفاصيل إصابة الفنانة رجاء الجداوى بفيروس كورونا

إنفوجراف

image description

تفاصيل إصابة رجاء الجداوي بفيروس كورونا (إنفوجراف)

image description

طرق تقديم شكاوى مستخدمى الاتصالات (إنفوجراف)

image description

آلية عمل المحاكم الابتدائية بعد العيد (إنفوجراف)

image description

6 قرارات للنيابة بشأن الأطفال المحبوسين احتياطيا (إنفو جراف)

أيام زمان

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

رجاء الجداوي.. حملت لقب "سمراء النيل "وكانت سفيرة مصر في عروض الأزياء

هاجمته فأرسل لها رسالة إعجاب.. حكاية نجمة قال لها والدها «إلا العقاد»

مأساة فنانة شهيرة.. فوجئت بزواجها من رجل يكبرها بـ22 عاما واختفى بعد 3 شهور

نجم الساعة

رجاء الجداوى.. رفضت الوقوف أمام رشدى أباظة وأبكاها نيازى مصطفى

الصحة

روسيا تكمل تجاربها السريرية على عقار لعلاج كورونا

كعك العيد يزيد هرمون السعادة فى الجسم

اعرف مرض.. الشريان التاجي كيف تحمى قلبك من الإصابة به؟

6 أسباب لبدء يومك بماء الليمون

منوعات

هال سيتي يعلن إصابة 2 بكورونا

تردد قناة طيور الجنة الجديد لمشاهدة أغاني عيد الفطر 2020 للأطفال

أصغر «شيف» فى العالم يحقق مليون مُتابع على «إنستجرام» (فيديو)

زلزال بقوة 5.5 ريختر يضرب المكسيك

مقالات الرأي
محمود عابدين
"زايد الخير" و"حكام قطر".. الاعتراف بالجميل ونكرانه
لواء.حمدى البطران
مقدماتُ حربِ 1967 [2]
ماجد حبته
الغنوشى وأشياء أخرى
د.أحمد الخميسى
أيام ضاحكة مع أحمد فؤاد نجم
المزيد

الثقافة

ناقد فني: «بـ100 وش» من أمتع المسلسلات في السنوات الأخيرة

المركز القومى لثقافة الطفل يحتفل بالعيد عبر قناته بيوتيوب

قصة العتبة الخضرا بين طاهر باشا وإسماعيل ياسين

الجيش الأبيض.. تحية من «الثقافة» لأبطال الطواقم الطبية