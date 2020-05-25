«الأرصاد»: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 28

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الاثنين ثاني أيام عيد الفطر المبارك، استمرار انخفاض درجات الحرارة، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والرياح نشطة وشبورة خفيفة صباحًا، فيما تشهد السواحل الشمالية أيضًا طقس لطيف، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس معتدل والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، فيما يشهد جنوب الصعيد طقس مائل للحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.وليلًا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة.وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على جنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس.وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة الصغرى 17 والعظمى 28شبين الكوم الصغرى 18 والعظمى 28طنطا الصغرى 18 والعظمى 27دمنهور الصغرى 19 والعظمى 27الإسكندرية الصغرى 19 والعظمى 26بلطيم الصغرى 19 والعظمى 25مطروح الصغرى 17 والعظمى 23السلوم الصغرى 16 والعظمى 23سيوة الصغرى 15 والعظمى 31بورسعيد الصغرى 19 والعظمى 24دمياط الصغرى 20 والعظمى 25الزقازيق الصغرى 18 والعظمى 28الإسماعيلية الصغرى 18 والعظمى 29السويس الصغرى 19 والعظمى 29العريش الصغرى 17 والعظمى 26رفح الصغرى 18 والعظمى 25رأس سدر الصغرى 19 والعظمى 30نخل الصغرى 14 والعظمى 27نويبع الصغرى 21 والعظمى 29طابا الصغرى 18 والعظمى 26كاترين الصغرى 11 والعظمى 23الطور الصغرى 20 والعظمى 31شرم الشيخ الصغرى 23 والعظمى 33الغردقة الصغرى 24 والعظمى 32مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 30الفيوم الصغرى 18 والعظمى 29بني سويف الصغرى 18 والعظمى 29المنيا الصغرى 17 والعظمى 30أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31سوهاج الصغرى 21 والعظمى 31قنا الصغرى 22 والعظمى 32الأقصر الصغرى 24 والعظمى 33أسوان الصغرى 21 والعظمى 35أبوسمبل الصغرى 25 والعظمى 35الوادي الجديد الصغرى 21 والعظمى 33شلاتين الصغرى 25 والعظمى 32أبو رماد الصغرى 24 والعظمى 33حلايب الصغرى 24 والعظمى 31رأس حدربة الصغرى 25 والعظمى 32