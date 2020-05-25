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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

خبراء: تحسن البورصة مرهون بمناخ الاستثمار فى سوق الأسهم

الإثنين 25/مايو/2020 - 07:41 ص
جريدة الدستور
اكرم عمران
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رهن خبراء ومحللون بسوق المال تحسن أداء البورصة فور عودتها للعمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك وبدء التداول رسميا يوم الأحد المقبل، بتحسن الأجواء المحيطة بمناخ الاستثمار في سوق الأسهم على كافة المستويات العالمية والإقليمية والعربية، خاصة مع بوادر حتمية التعايش مع فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وقال محمد عسران العضو المنتدب لشركة أرزان لتداول الأوراق المالية في تصريحات خاصة لـ«الدستور» إن زيادة أحجام التداولات خلال تعاملات شهر رمضان وما سبقها رغم خفض عدد ساعات التداول أمرا مهما للغاية خاصة في ظل الظروف التي يعيشها العالم نتيجة نفشي فيروس كورونا، موضحا أن استمرار ارتفاع معدلات التداول تدعم السوق بعد الأزمات المتلاحقة التي مر بها منذ مطلع العام الجاري وما أحدثته المتغيرات اليومية وتأثيرات البترول على حجم الأموال الداخلة للسوق المصري.

وأضاف الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة «هورايزون» لتداول الأوراق المالية، أن أداء البورصة المصرية مرهون بنظيراتها العالمية والإقليمية والعربية في ظل التواجد الواضح للمستثمرين الأجانب والعرب، وهو ما بدا جليا في تعاملاتهم خلال الفترة الماضية، خاصة مع التراجعات العالمية خلال تلك الفترة التي لجأ خلالها الأجانب لتسييل أجزاء من محافظهم الاستثمارية بمصر بغرض تحويلها لأسواقهم بهدف تغطية مراكزهم المالية المكشوفة واقتناص فرص هبوط الأسعار في بلادهم ما أثر بالسلب على أداء السوق خاصة في شهر مارس الماضي الأمر الذي دفع البنوك لضخ سيولة في البورصة على شاكلة بنكي الأهلي ومصز الذين أعلنا عن ضخ 3 مليارات جنيه بالسوق علاوة على مبادرة البنك المركزي بضخ 20 مليار جنيه أخرى ما منح البورصة قبلة الحياة من جديد مع تزايد ثقة المتعاملين بخطة إنقاذ السوق.

وشدد الشهيدي على أن تغطية السندات المصرية بقيمة 21 مليار جنيه ستعمل على تشجيع المستثمرين الأجانب لكون تلك الخطوة شهادة ثقة جديدة من المستثمر الأجنبي بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها تجاههم.

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