موريتانيا تجدد الدعوة لاحترام الإجراءات الوقائية بشأن كورونا

جدد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، الدعوة إلى احترام الإجراءات الوقائية بشأن مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والحذر والتقيد التام بتعليمات الجهات المختصة.. مشددا على أن عدم التراخى بشأن ذلك يعد أولوية قصوى.وأشار الغزواني- في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ونقلتها وكالة الأنباء الموريتانية اليوم الأحد- إلى تماثل تسعة مواطنين للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا، منوها بأن حالات التعافي تتم بفضل الله ثم بجهود الجميع.وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد أعلنت، اليوم، تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح الإجمالي في البلاد منذ شهر مارس الماضي 237 حالة، تعافى منها 15، بينما توفي 6، فيما يواصل 216 علاجهم في المستشفيات.