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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الدراسات العليا بجامعة القاهرة تحتفل بيوم إفريقيا الـ 57

الأحد 24/مايو/2020 - 08:30 م
الدكتور محمد نوفل
الدكتور محمد نوفل
عمرو خان
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تحتفل كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة بيوم إفريقيا الـ57 لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في الـ25 من مايو عام 1965، وتحولت فيما بعد إلى الاتحاد الأفريقي في 26 مايو 2001.

وقال الدكتور محمد علي نوفل عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة، في كلمة له مسجلة عبر مقطع صوتي تم نشره عبر الموقع الرسمي للكلية على شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك، إنه يتوجه بكلمة لجميع الطلاب الأفارقة بمناسبة هذا الاحتفال، وأنه لا يمكن أن ننسى الأباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 وعلى رأسهم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر فقد استطاعوا أن يحررو قارتنا من براثم الأستعمار.

ووجه الدكتور نوفل رسالة اعتزاز وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما بذله من جهود وما زال في إطار استعادة دور مصر الريادي في القارة الإفريقية ووضع مصر محط أنظار القارات الأخرى.

ووجه عميد كلية الدراسات الإفريقية رسالة للطلاب الأفارقة حثهم خلالها علي العلم والعمل والاتحاد والألفة.

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