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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وائل جسار يكشف قصة تسبب نادين نسيب نجيم في بكائه

الأحد 24/مايو/2020 - 06:59 م
وائل جسار
وائل جسار
سناء إسماعيل
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قال الفنان اللبناني وائل جسار، إنه يستغل وقت فراغه لمتابعة بعض الأعمال الفنية من مسلسلات وغيرها وأحيانًا يتفاعل ويتأثر بها.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الصباح"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "إذا كانت الأعمال معبرة فإنه يبكي ومن هذه المشاهد نادين نسيب نجيم، عندما قصت شعرها في مسلسل (خمسة ونص)، والمشاهد كانت تحمل رسالة مؤثرة جدًا وأثبتت بجدارة أنها قدمت الدور بشكل كتير جيد".

وعن اللون الغنائي الذي يقدمه محمد رمضان، قال: "محمد رمضان ممثل وتقديمه للغناء هو قال عن نفسه إنه ليس مطربًا وأنه يغني بطريقته وأسلوبه والناس تقبلته كذلك، وأنا كصديقه أتمنى أي شيء يقدم لا يكون فيه خدش للحياء".

وأكد أن محمد رمضان، اسم كبير ونتشرف به في الوطن العربي، ولكن اللون الذي يقدمه لا يستطيع تقديمه كما أنه لا يستطيع تقديم لونه، وما يقدمه يختلف عما يقدمه هو.

كما رد على تصريحات الفنان اللبناني زياد برجي، والذي قال فيه: "ليس من حق وائل جسار أن يبدي رأيه بصوت أبووديع"، ردًا على تصريح سابق لوائل جسار عن الفنان السوري جورج وسوف ومطالبته له بالتوقف عن الغناء، بسبب حالته الصحية قائلًا: "زياد برجي صديق وكتير أصدقاء ولكن هذا الموضوع له أكثر من سنتين تلاتة ولا زياد ولا غيره يعلمني شو بدي أحكي أنا أحكي من منطق محبة وأنتم لا تحبونه أكثر مني فمحبتي له تفوقكم جمعيًا وسيظل سلطان الطرب".

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