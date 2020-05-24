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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«فتى النظارة» يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي مجددًا

الأحد 24/مايو/2020 - 04:01 م
الطفل اليمني النازح
الطفل اليمني النازح محمد
أبوزيد على
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تصدرت النظارة الحديدية التي صنعها الطفل اليمني النازح محمد، مواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى، وشغلت قصة النظارة اهتمام العديد من رواد التواصل الاجتماعي.

وذكرت قناة «العربية» أن قصة النظارة تحولت إلى قصة إنسانية، وذلك بعد عرض النظارة في مزاد إلكتروني لمساعدة الطفل وأسرته.

يذكر أن المصور الصحفي اليمني عبدالله الجرادي صاحب فكرة المزاد كان قد أعلن، قبل يومين، أن الصورة فازت بالمسابقة، وسعر النظارة أصبح ثلاثة ملايين وخمسين ألف ريال يمني، أي أكثر من 6 آلاف دولار أميركي.

وكتب في حسابه على موقع فيسبوك: "ياناس خبر جديد رهيب الصورة تفوز بالمسابقة والنظارة أصبح سعرها ثلاثة ملايين وخمسين ألفا"، وذلك بعدما عرضها الجرادي يوم الاثنين الماضي، لبيعها من أجل مساعدة الطفل وأسرته لشراء ثياب عيد الفطر القادم.

وقال: "الطفل محمد، نازح بسبب الحرب، التقيناه اليوم وأهدانا أغلى ما يفخر به أمام أصدقائه، وهي النظارة التي صنعها بيديه، مقابل أن نصوره".

وأضاف عبر منشوره: "إن فكرة عرض هذه النظارة للبيع في المزاد تهدف إلى مساعدة الطفل واثنين من أصدقائه على شراء كسوة العيد، بالقيمة التي سيحصل عليها من المزاد".

ولفتت قناة العربية إلى أنه بعد عرض النظارة لمدة 27 ساعة، وصل سعر النظارة الفقيرة إلى مليونين ونصف المليون ريال يمني، حيث فاجأ الجرادي متصفحي فيسبوك، الثلاثاء الماضي، بإعلانه أن سعر النظارة في المزاد وصل إلى 2،5 مليون ريال يمني.

واشترى النظارة مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) الأستاذ أسامة القصيبي، وذلك بخلاف التبرعات الشخصية، ليعلن لاحقا أن السعر ارتفع إلى 3 ونصف المليون ريال يمني.

يذكر أن صورة الطفل اليمني وهو يرتدي النظارة حصلت على 29 ألف لايك، ولقيت تلك المبادرة تفاعلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى تداول صورة الطفل على نطاق واسع.

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