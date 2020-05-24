سيارات تجوب شوارع الجيزة لتوعية المواطنين بكورونا (فيديو)

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة: إننا نمر بظرف استثنائي خلال عيد الفطر هذا العام، لافتًا إلى أن هناك قرارات للحد من تواجد المواطنين في الشوارع والحدائق العامة للحد من انتشار كورونا.وأضاف اللواء أحمد راشد، خلال لقائه ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية وتم اتخاذ بعض الإجراءات التي أتت بثمارها، مشددًا على أنه حتى الآن لم يتلقى أي بلاغات بأي تجمعات.ونوه بأن هناك سيارات تجوب شوارع المحافظة لتوعية المواطنين بعدم النزول للشوارع وحال النزول الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.وأوضح محافظ الجيزة، أن تواجد المواطنين في الشوارع محدود جدًا، والمواطنين ملتزمين ومستجيبين، متوجهًا بالشكر لأهالي المحافظة على التزامهم، مشددًا على أن المحلات والمخابز والصيدليات المسموح لها بالعمل متواجدة وتعمل وتقوم بدورها على أكمل وجه خلال ساعات الحظر، مناشدًا المواطنين بالالتزام، معقبًا: "عايزين نخرج من العيد بإصابات أقل".