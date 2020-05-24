الجيش الليبي يضبط عددا من مرتزقة تركيا (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد ضبط الجيش الوطني الليبي لعددا من مرتزقة تركيا في ليبيا.كما أظهر الفيديو، تعقيم مرتزقة تركيا وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة الليبية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد.واعترف المرتزقة المتورطين بقتالهم على الأراضي الليبية، بأنهم جاءوا من مطار أنقرة إلى إسطنبول، ثم إلى ليبيا للقتال بجانب قوات الوفاق الوطني في محور بوسليم بالعاصمة طرابلس.وتواصل تركيا إرسال المزيد من الميليشيات والمرتزقة السورية المستأجرة إلى ليبيا بهدف إرسالهم إلى هناك للقتال.