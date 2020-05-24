ضبط مصنع لبيع كمامات وكحول مجهولة المصدر بالسويس

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط صاحب محل منظفات بالسويس، لإدارته مصنع بدون ترخيص بمسكنه وتخزين كميات من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر".أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن السويس، قيام (صاحب محل منظفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين) بإدارة مصنع بدون ترخيص ملحق بمسكنه وتخزينه كميات كبيرة من الكحول والكمامات والقفازات الطبية "مجهولة المصدر".عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافه وضبطه بمسكنه، وعُثر بحوزته على (5600 كمامة طبية - 1600 قفاز يدوى طبى - 20 لتر كحول سائل - 5 لتر كحول جل - 16 لتر كلور منظف - 35 عبوة مُطهر - 9 عبوات كحول طبى - 45 لتر جل مُطهر - 100 كيلو جرام مسحوق غسيل منتهى الصلاحية).يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية