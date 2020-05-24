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الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تشارك في قمة «حركة عدم الانحياز» لمكافحة كورونا

الأحد 24/مايو/2020 - 11:38 ص
إيران
إيران
منار أحمد
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شاركت إيران في اجتماع افتراضي لوزراء الصحة في حركة عدم الانحياز سعيًا لضم الدول معًا ضد فيروس كورونا المستجد (كورونا 19)، وفقًا لوكالة ايرنا.

واستضافت باكو أذربيجان القمة وشارك فيها مدير عام إدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة الإيرانية محسن أسدي لاري.

وطالب الممثل الإيراني بالدور الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية في مكافحة الفيروس، مشيرًا إلى أنه في أعقاب تفشي فيروس كورونا في البلاد، أطلقت إيران مجموعة متنوعة من إجراءات الرعاية الصحية، مثل التعبئة الوطنية لكوفيد 19.

وأشار إلى أنه تم فحص أكثر من 78 مليون إيراني، وتم تخفيض عدد المرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفيات بشكل ملحوظ، على حد وصفه.

في الجولة الثانية من الفحص، استهدفت إيران 22 مليون شخص عالي المخاطر ؛ مضيفا أن القدرات المختبرية والعيادات الخارجية وتتبع حالات الطوارئ والعزل والعلاج المنزلي توسعت.

وأعرب عن دعم إيران لخطط الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الوباء، مستنكرًا الإجراءات القسرية المتخذة من جانب واحد ضد الدول الأعضاء التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

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