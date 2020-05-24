أردوغان يرسل 10100 مرتزق سوري للأراضي الليبية

يواصل النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان، انتهاك الأعراف والقوانين الدولية، من خلال إرسال المزيد من المرتزقة السوريين للأراضي الليبية للمشاركة في الحرب الدائرة هناك بجانب حكومة الوفاق.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أنه خلال الساعات الماضية، وصلت دفعة جديدة تضم 500 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب حكومة الوفاق الوطني، ضد الجيش الوطني الليبي.وبلغ تعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 10100 مرتزق بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 3400 مجند.يذكر أن من ضمن المرتزقة، يوجد نحو 200 طفل تتراوح أعمارهم بين الـ 16 – والـ 18 غالبيتهم من فرقة السلطان مراد، جرى تجنيدهم للقتال في ليبيا عبر عملية إغراء مادي في استغلال كامل للوضع المعيشي الصعب وحالات الفقر.وقتل 7 عناصر في صفوف المرتزقة، أمس، جراء المعارك الدائرة على محاور عدة داخل الأراضي الليبية، إضافة لأسر عدد منهم في مواقع مختلفة هناك، تزامنا مع استمرار المعارك في ليبيا.وبذلك ترتفع حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، إلى 318 مقاتل بينهم 18 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.