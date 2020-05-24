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محمد العسيري
الأحد 24 مايو 2020 الموافق 01 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

هدوء بشوارع بورسعيد أول أيام العيد (صور)

الأحد 24/مايو/2020 - 10:03 ص
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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سادت حالة من الهدوء شوارع محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك استجابة من المواطنين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وانتشرت قوات الأمن والأجهزة التنفيذية بجميع أحياء المحافظة خاصة في الحدائق والمتنزهات والشاطئ والأماكن السياحية، لمتابعة تنفيذ القرارات الوقائية.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ناشد المواطنين الاستمتاع بقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في المنازل والبعد عن التجمعات والاختلاط، والالتزام بتعليمات الجهات المعنية المقررة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك للتغلب على تداعيات الفترة الراهنة.

وأكد أن الفترة الحالية تتطلب وعي المواطن وحرصه على تحقيق الصالح العام، ودعم جهود الدولة المصرية في مواجهة مخاطر الفيروس المستجد، وداعيا الله أن تنقضي هذه المرحلة الصعبة على خير وسلام، وأن تعود الحياة لطبيعتها في أقرب وقت.
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد
بورسعيد

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