أمير كرارة: رحم الله شهداء الوطن والواجب (فيديو)

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نشر الفنان أمير كرارة، عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، فيديو جديدا.وظهر فى الفيديو مشاهد من جنازة الشهيد البطل أحمد منسى وصور الشهداء الذين استشهدوا فى ملحمة البرث، على أغنية "سلام سلام" للفنانة أصالة.وعلق أمير كرارة على الفيديو قائلا: "رحم الله شهداء الوطن والواجب #الاختيار". وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه.تدور أحداث مسلسل الاختيار، حول قصة حياة واستشهاد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي ويظهر بطولته الحربية، فضلا عن أنه يركز أيضا على دور الجيش فى حماية الوطن.مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وماجد المصرى وصلاح عبدالله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى.